Андрухович, Жадан і швейцарці влаштують «Культпохід 2х2»

З 4 по 9 вересня 2009 року в Україні відбудеться поетичний тур «Культпохід 2х2» за участі двох швейцарських авторів – Рафаеля Урвайдера і Педро Ленца –, і двох українських – Юрія Андруховича та Сергія Жадана. Про це повідомляє прес-служба Форуму видавців.

Уперше вчотирьох у такому складі вони виступили в березні цього року на сцені Шляхтгаус-театру у швейцарській столиці Берн. До речі, згаданий театр розташований у приміщенні старої середньовічної скоторізні, однак це не налякало учасників. Саме Шляхтгаус-театр сповна відповідав задумові бернського культур-менеджера Ганса Рупрехта про спільний проект із українцями.

В Україні поетичний тур розпочнеться теж у столиці прес-конференцією учасників. “КУЛЬТПОХІД 2х2” планує такі “привали”:

5 вересня, субота – Харків, прес-конференція у книгарні «Є», вечір у Будинку актора (18:00);

7 вересня, понеділок – Київ, вечір у Центрі ім. Леся Курбаса (19:00);

8 вересня, вівторок – Івано-Франківськ, вечір у книгарні «Є» (18:00);

9 вересня, середа – Львів, вечір у Львівському академічному театрі ім. Леся Курбаса (20:00).

Львівський вечір стане одним із перших заходів Четвертого міжнародного літературного фестивалю у рамках 16-го Форуму видавців.

Спеціально до туру Юрій Андрухович та Сергій Жадан готують переклади творів обох швейцарських гостей. Для української публіки це буде перше знайомство – досі в нас ще не опубліковано жодного твору Рафаеля Урвайдера і Педро Ленца. Твори прозвучать і в оригіналі, в авторському виконанні. Крім того, обидва українські письменники планують читати власні нові вірші. Тож, ідеться про подвійну прем’єру.

Педро та Рафаель – різні письменники, кожен цікавий по-своєму, і кожен, поза всяким сумнівом, гідний широкої уваги та перекладання українською. «З Педро ми познайомились торік в Австрії, – зізнається Сергій Жадан, – ми з ним брали участь у якійсь дивній, але дуже симпатичній акції. Це було кілометрів 70 від Відня, серед виноградників, у маленькому селі. Педро читав свою прозу, яка страшенно, наскільки можна було зрозуміти, подобалась місцевим слухачам, оскільки була побудована на комічних ситуаціях. Я дуже сподіваюсь, що для українського читача це буде приємне відкриття, оскільки сучасну поезію Швейцарії (та й не лише Швейцарії) у нас практично не знають”.

Поетичний тур відбудеться за підтримки ГО «Форум видавців», Швейцарської культурної фундації «ПроГельвеція», української мережі книгарень «Є» та мистецької аґенції «Арт-Поле».