У Балаклаві відновили будинок, у якому жила Леся Українка

На набережній у Балаклаві завершено відновлення будинку, в якому близько 100 років тому жила видатна українська письменниця Леся Українка.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з Будинком Лесі Українки, як здавна у місті називають цей будинок, відбудовано ще три пам’ятки архітектури.

Раніше експерти дійшли висновку, що будинок, у якому жила Леся Українка, а також ще три історично-архітектурних споруди, за довгі роки занепаду перетворилися на руїни, тому реставратори їх демонтували.

Перед демонтажем фахівці ретельно обміряли всі архітектурні форми й елементи, сфотографували їх, а потім на основі цих та архівних даних відновили будинки. Будівельники та реставратори працювали під суворим наглядом представників профільних державних установ, істориків та громадськості. Сьогодні будівельники стверджують, що одне з найкрасивіших місць Балаклави (знаходиться майже одразу ж праворуч після входу з моря в Балаклавську бухту - УНІАН) відтворене в первозданному вигляді.

На Будинку Лесі Українки планують встановити меморіальну дошку.