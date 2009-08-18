Україна може втратити унікальні пам`ятки

У Феодосії стан храмів Архангелів Гавриїла і Михаїла і Святого Георгія, які належать Вірменській апостольській церкві, викликає серйозне занепокоєння у Республіканського комітету Криму у справах релігій.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Сімферополі голова комітету Володимир МАЛІБОРСЬКИЙ сказав: «Ми можемо втратити унікальні пам`ятки».

Вірменські храми Архангелів Гавриїла і Михаїла, Святого Георгія, Святого Сергія були передані одній із зареєстрованих у Феодосії громад. Два з них перебувають в аварійному стані. «На жаль, минуло вже більш як 15 років, тільки є деякі зрушення з приведення у більш-менш нормальний стан храму Сергія, де могила Айвазовського, а два інших перебувають просто в аварійному стані. З кожним роком ситуація погіршується», - сказав В.МАЛІБОРСЬКИЙ.

Він наголосив, що не бачить «потенціалу з боку релігійної громади» для конкретних кроків з відновлення цих середньовічних храмів. При цьому в кризовий період не доводиться розраховувати й на бюджетні кошти.

В.МАЛІБОРСЬКИЙ повідомив, що Міністерству культури і туризму України, в структурі якого є орган з охорони культурної спадщини, направлено звернення з проханням передбачити на 2010 рік «бодай якісь кошти» на проведення консервацій них робіт. «Аби бодай припинити руйнування (пам`яток)», - сказав голова кримського Комітету у справах релігій.