Биков, Кабаков, Галіна та Прілєпін виступлять у Києві

В рамках 5-ої Київської книжкової виставки, яка пройде з 18 по 21 серпня у Києві, російські письменники зустрінуться із читачами, повідомляє Буквоїд.

Олександр Кабаков представить свій новий роман «Утікач. Щоденник невідомого». Дмитро Биков розкаже про свою прозу, а також познайомить українських читачів зі своїм новим проектом — журналом «Що читати», де він є головним редактором. Марія Галіна презентує свій новий роман «Мала Глуша». Письменник та публіцист Захар Прілєпін розповість про збірку авторських інтерв´ю з сучасними письменниками та поетами «Іменини серця», яка побачила світ в червні цього року.

19 серпня середа

13:00 Захар Прілєпін. Зустріч з читачами.

На стенді Книги Росії в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, в павільйоні N1.

15:00 Марія Галіна. «Де сьогодні ховається фантастика». Номінант російської премії «Велика книга» розповідає про далеку глухомань.

На стенді Книги Росії в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, в павільйоні N1.

19:00 Дмитро Биков. Зустріч з читачами

Skyartcafe Київ, Бессарабська площа, 2 Pinchukartcentre

20 серпня четвер

15:00 Дмитро Биков. Зустріч з читачами

На стенді Книги Росії в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, в павільйоні N1.

19:00 Захар Прілєпін «Література прямої дії»

Театр на Подолі, Адріївський узвіз, 20-б.

21 серпня п´ятниця

17:00 Олександр Кабаков «Що ми бачимо, звертаючись до своєї історії?»

Skyartcafe Київ, Бессарабська площа, 2 Pinchukartcent

Вхід на всі заходи вільний