Коломия святкує День міста

Сьогодні Коломия Івано-Франківської області, де діє єдиний у світі Музей писанки, святкує День міста.

Як повідомили УНІАН у Коломийській міській раді, День міста проходить під гаслом: «На Спаса – до Коломиї!».

Розпочалося святкування з богослужінь в церквах міста.

Жителі та гості міста святковою колоною пройшли від площі Тараса Шевченка до парку імені Кирила Трильовського, де відбуваються основні святкові дійства.

На площах і майданах Коломиї діє виставка-продаж виробів промислових та продовольчих товарів, друкарської і поліграфічної продукції, творів майстрів народних промислів, квітів і виробів з них.

У Музеї історії Коломиї відкрилася виставка творів коломийських художників Андрія та Стефанії КОРЕНЮКІВ.

Відбудеться також товариська зустріч з футболу між командами юнаків з міста Кутно (Польща) і Коломиї і товариська зустріч між командами ветеранів «Динамо» (Київ) та «Сільмаш» (Коломия) на стадіоні «Юність».

Сьогодні ж буде презентовано книгу «50 найвидатніших людей Коломийщини».

Ввчері розпочнеться концерт учасників художньої самодіяльності та виступ рок-групи «Гуцули» з міста Косова.

Для тих, хто одягне вишиванку, проїзд у міському транспорті буде безкоштовним.

Влада міста визначить переможців конкурсу на краще оформлення балконів будинків та вітрин магазинів у центрі Коломиї.

Урочисто буде вручено літературну премію імені Тараса Мельничука (лауреата Шевченківської премії) івано-франківському поету, прозаїку, журналісту Ярославу ТКАЧІВСЬКОМУ за збірник інтимної лірики «Медовий місяць».

Вчора у Коломийському академічному обласному українському драматичному театрі імені Івана Озаркевича було презентовано альбом «Поезія Василя Стуса» у виконанні народного артиста України Олександра БИСТРУШКІНА. У Києві така презентація відбудеться на початку вересня.

Завершиться День міста молодіжною вечіркою та дискотекою, що триватиме до ранку.

Довідка УНІАН. Перша літописна згадка про Коломию з’явилась у період літо-осінь 1241 року у Галицько-Волинському літописі, де місто фігурує як "доходне сольне місто" князя Данила Галицького.