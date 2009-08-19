Прапор Львова підняли на найвищій вершині Європи

Прапор Львова піднято над Ельбрусом, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Представники Львівської міськради, які перебували у складі експедиції львівської міської молодіжної громадської організації «К-2», повернулися з походу по горах Центрального Кавказу. На найвищій вершині Європи – горі Ельбрус - вони підняли стяг із логотипом Львова.

«На заключному етапі походу ми здійснили сходження на Ельбрус. На вершині гори ми підняли прапор України та стяг з логотипом нашого міста», - зазначив учасник походу, в.о. начальника управління сім`ї, молоді і спорту Львівської міської ради Дмитро ПУШКАРЬОВ.

Ельбрус має висоту 5642 м над рівнем моря.