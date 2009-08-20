У Києві проходить виставка мистецтва в`язнів (фото)

У храмі Святого Василія Великого у Києві проходить експозиція мистецтва в`язнів «Преображення Господньою любов’ю»

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації УГКЦ, під патронатом глави Української Греко-Католицької церкви Блаженнішого ЛЮБОМИРА розпочалася виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в’язнів. «Важливість сьогоднішнього дійства полягає у певному обміні сигналами через мистецтво. У картинах цих ув’язнених людей представлене їхнє бачення світу. Воно говорить про спрямування їхніх душ до світла, про відчуття ними людської гідності. У цьому ми маємо підтримувати наших співгромадян», – сказав Предстоятель УГКЦ на церемонії відкриття.

Під час проповіді на святковій Божественній Літургії перед відкриттям експозиції Владика Йосиф (МІЛЯН), єпископ-помічник Київської архиєпархії УГКЦ, сказав: «Оскільки люди за ґратами і за колючим дротом можуть творити щось прекрасне, ми повинні зробити потрібні кроки назустріч нашим ближнім, щоб любов`ю серця та багатством душі преображати життя і світ».

Цю непересічну подію прийшли привітати представники державних міністерств та відомств, а також громадських та релігійних організацій. З промовами виступили: екс-виконувач обов`язків глави Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ; заступник міністра культури та туризму Юрій ЗУБКО; директор Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ Теофіл РЕНДЮК; головний спеціаліст відділу соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі Управління у справах безпритульних громадян та інших груп ризику Міністерства праці та соціальної політики Катерина СОЛОМАТІНА; начальник відділу зв’язків з релігійними організаціями Держкомнацрелігій Володимир ГАЮК; виконавчий директор Української християнської міжконфесійної місії «Духовна та благодійна опіка в місцях позбавлення волі» Юрій ВАСИЛЬЧИК; правозахисник, виконавчий секретар Асоціації психіатрів України, директор Українсько-американського бюро захисту прав людини Семен ГЛУЗМАН.

За посередництвом Державної кримінально-виконавчої служби України на виставку вже передано 148 творів від 142 авторів із пенітенціарних установ усіх областей України. З представлених робіт на виставці 15 виготовлені жінками, 12 – неповнолітніми. Експозиція «Преображення Господньою любов’ю» у виставковому залі храму Святого Василія Великого триватиме до середини вересня 2009 року, а потім побуває у Львові, Донецьку та кількох інших містах України. Проте вже у день відкриття завершився національний відбір 50 кращих творів на Міжнародний конкурс, організований товариством «Мистецтво і в’язниця» у Берлінській галереї «MAGNIFICAT».

Найбільшим визнанням журі були відзначені роботи «Каяття» Володимира СУХОРУКА, «Цвіте терен» Івана ЗАДОРОЖНОГО, декоративна скринька Олександра БРІЦОВА, «Весняна фантазія» Дмитра ТУРІКОВА, «Миколай Чудотворець» Юлії БАДРЕТДІНОВОЇ, «Опійна прірва» Діани КАМЛЮК, «Явління Воскреслого Христа» Олексія ПОГРЕБНЯКА, «Зустріч Богдана» Володимира КУЧЕРЯВОГО та «Долоні» Сергія ГУВЕРНАТА. Незабаром ці та інший 41 твір будуть відправлені до Німеччини. Тема конкурсу «Очима інших» має допомогти належно сприймати людей, які опинилися немов на узбіччі суспільства: ув`язнених, безпритульних та неповносправних. Кошти, отримані від конкурсу, підуть на підтримку проекту ресоціалізації у в`язниці Ля Пікота в Боготі (Колумбія) і у жіночій в`язниці у Чернігові (Україна).