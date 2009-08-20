“Синдром пам’яті” - відверто про українсько-польські конфлікти

До дня Незалежності України у Києві сьогодні було презентовано документально-публіцистичний багатосерійний фільм “Синдром пам’яті”, присвяченій україно-польським конфліктам на Волині.

Як зазначив під час прес-конференції в УНІАН головний редактор видання “2000”, продюсер фільму Сергій КІЧИГІН, даний продукт є спільним проектом тижневика “2000” і студії KINOART.EL production.

За його словами, 4-х серійна стрічка “Синдром пам’яті” – перша за часи української Незалежності відверта розповідь про справжні причини і наслідки україно-польських конфліктів.

С.КІЧИГІН зауважив, що автори фільму зробили усе, аби дати можливість “зрозуміти, що є причиною взаємного насилля та жорстокості”.

Крім того, додав він, у фільмі значна увага приділена подіям, які саме і були джерелом цієї історії.

“Якщо не розібратися у глибині цієї історії, то ця тема, тема конфлікту буде продовжуватися вічно”, - сказав він.

У свою чергу, один з авторів сценарію Максим ШАПКА зазначив, що стрічка є шокуючою сповіддю останніх свідків братовбивства. Крім того, у фільмі оприлюднені невідомі факти подій, надані матеріали розсекречених архівів, ексклюзивне інтерв’ю голови УНА-УНСО Юрія Шухевича, ветеранів УПА та Армії Крайової, колишніх в’язнів польських концтаборів, поважних вчених і скандальних істориків.

М.ШАПКА наголосив, що творчий колектив робив усе можливе, аби проаналізувати, чому Волинська трагедія, якій уже 70 років, по суті, триває й досі.

Автор сценарію Олена ВАВІЛОВА зазначила, що фільм знімався протягом року у Польща, Україні та Канаді. При цьому, за її словами, знімальна група дещо боялася їхати до Польщі, оскільки побоювалась звинувачень з польської сторони, що ініціаторами зйомок є українські націоналісти. “Але від поляків ми отримали розуміння і підтримку. Люди бачили, що ми приїхали з відкритим серцем і намаганням розплутати клубок страшних волинських подій”, - сказала вона.