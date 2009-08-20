Невідомий роман Агати Крісті опублікує Daily Mail

Британська газета Daily Mail у четвер повідомляє, що 22 серпня почне публікацію раніше невідомого романа Агати Крісті, який майже 30 років пролежав на горищі заміського будинку "королеви детектива".

Рідкісний рукопис вдалося виявити фахівцеві з творчості письменниці Джону Каррену (John Curran), якого в 2005 році запросили розібрати папери в девонській резиденції Агати Крісті.

Після декількох років копіткої праці Каррену вдалося відновити текст і встановити історію його створення. Роман, головним героєм якого є Еркюль Пуаро, називається "Приборкання Цербера", але не має жодного відношення до однойменної розповіді, опублікованої в 1947 році у збірці "Подвиги Геракла".

Агата Крісті почала писати оригінального "Цербера" в 30-і роки минулого століття, і цей роман, на відміну від інших її текстів, має ясно виражену політичну спрямованість. Одним з основних персонажів виявляється якийсь диктатор, що неабияк нагадує Адольфа Гітлера.

На думку Каррена, саме політична складова романа примусила видавців в 1939 році - перед самим початком Другої світової війни - відмовитися від його публікації.

Останній роман про геніального сищика Еркюля Пуаро, "Завіса", вийшов друком у 1975 році.

РІА "Новости"