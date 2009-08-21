Пішов з життя Семен Фарада (фото)

Учора увечері в одній з московських лікарень після важкої тривалої хвороби помер артист театру і кіно Семен ФАРАДА.

Про це повідомляє Газета. Ruз посиланням на Гільдію акторів кіно.

С.ФАРАДА помер у віці 76 років. З 2000 року С.ФАРАДА перестав зніматися через перенесену серйозну операцію на серці - акторові поставили штучний клапан. У цьому ж році він переніс обширний інсульт, порушилась мова. Згодом С.ФАРАДА неодноразово лягав в лікарню через проблеми зі здоров`ям.

У Театрі на Таганці актор зіграв у знаменитих постановках «Добра людина із Сезуана» (другий Бог), «Гамлет» (другий могильник), «Майстер і Маргарита» (управдом Босой, буфетник Соков, конферансьє Бенгальский), «П`ять розповідей Бабеля» (учень Загурського) та інші.

С.ФАРАДА знявся у більш ніж 60 фільмах, найвідоміші з яких «Той самий Мюнхгаузен», «Гараж», «Чародії», «Мій друг Іван Лапшин», «Формула кохання», «Мільйон у шлюбній корзині», «Гардемарини, вперед!».