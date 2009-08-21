У Черновецького відтермінували реставрацію пам’ятника Леніну

Реставрація пам’ятника Леніну в столиці відтермінована на два місяці, а саме до 30 жовтня ц.р.

Про це йдеться у відповідних змінах до розпорядження Київської міської держадміністрації, внесених рішенням від 19 серпня. Текст нового розпорядження КМДА оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

В новому розпорядженні мерії зазначається, що термін завершення ремонтно-реставраційних робіт змінено (раніше планувалось здійснити до 20 серпня ц.р.) з метою належного виконання робіт з відновлення естетичного вигляду пам’ятника національного значення В.І.Леніну на бульварі Т.Шевченка у Шевченківському районі та враховуючи звернення генеральної підрядної організації.

Як повідомляв УНІАН, у Києві пошкоджений пам`ятник В.Леніну відреставрують за кошти Комуністичної партії України.

Про це зазначалось у попередньому розпорядженні столичної влади від 10 липня 2009 №787 «Про проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятника В.І.Леніну на бульварі Тараса Шевченка у Шевченківському районі», яке визначало термін проведення відповідних робіт – 20.08.2009.

Довідка. 30 червня ц. р. члени праворадикальної організації пошкодили пам`ятник Леніну в центрі Києва. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і затримано 5 осіб. Вони пояснили свої дії тим, що в Україні не виконується Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», в якому, зокрема, йдеться про «вжиття в установленому порядку додаткових заходів щодо демонтажу пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених особам, які причетні до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в Україні, а також щодо перейменування в установленому порядку населених пунктів, вулиць, площ, провулків, проспектів, парків, скверів у населених пунктах України, назви яких пов`язані з іменами таких осіб».

Пам`ятник В.Леніну був установлений на столичному бульварі Т.Шевченка і відкритий 5 грудня 1946 року. Автори пам’ятника – скульптор С.Д.Меркуров, архітектори – А.В.Власов та В.Д.Єлізаров. Висота фігури вождя 3,45 метра, вона висічена з темно-червоного полірованого граніту.