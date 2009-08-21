У Криму презентували книгу про дивізію «Галичина»

Активісти Російського молодіжного центру Криму, партії «Руський блок», Комуністичної партії сьогодні в Сімферополі намагалися зірвати організовану Всеукраїнським об`єднанням «Свобода» презентацію книжки про дивізію «Галичина».

Як передає кореспондент УНІАН, активісти молодіжної організації Російської громади Криму і їх союзників, відтіснили прихильників «Свободи» від будинку на вулиці Пушкіна в центрі Сімферополя, де планувалося провести презентацію 80-сторінкової брошури «Дивізія «Галичина» в питаннях і відповідях». Противників розділяв міліцейський кордон.

Учасники акції протесту обстріляли кульками з фарбою з пейнтбольних рушниць великий плакат, де були зображені Гітлер, Шухевич, Бандера і Стецько, а відтак спалили декілька червоно-чорних прапорів ОУН-УПА.

Представникам «Свободи» довелося проводити презентацію книжки у своєму офісі. Лідер севастопольської організації «Свободи» Олександр БОЛТЯН назвав «незрозумілими» дії міліції під час акції протесту опонентів. «Міліціонери стали обличчям до нас і спиною до тих людей, які прийшли зривати наш захід», - сказав О.БОЛТЯН.

Організатори презентації заявили, що в книзі немає пропаганди фашизму. Наклад брошури - тисяча примірників. На Крим виділено близько 30 книжок, частину з них роздали сьогодні журналістам, решту планується передати в бібліотеки автономії.