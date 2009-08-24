”День Незалежності з Махном” гримить у Гуляйполі

Маштабні гуляння на Запоріжжі – тривають. Учора там розпочався фестиваль "День Незалежності з Махном". До міста Гуляйполе з`їхалися тисячі людей України, Росії та Білорусі, повідомляє 5 канал. На фестивалі вже провели поетичні читання, конкурс на найкращий бодіарт і навіть відгуляли весілля.

Фінансова криза - ніщо в порівнянні з великим коханням. У Гуляйполі - гучне весілля. Наречені - сучасні митці - Аліна Сваровськи та Віталій Селик. Гості - усі, хто приїхав на фестиваль. Подружжя щасливе, але не впевнене.

Зі шлюбного рушника - на сонячне поле. А тут - митці язиками міряються, вірші читають. Хто отримав найбільше оплесків - той і переможець. А якщо окрім голосу є ще й слух - то і пісню заводять.

Від лірики до діла. Вже не язиками, а силою міряються махновці. Зброю обрали м`яку, але надійну. Після бою - жодних синців. Лише пір`я на полі.

Що ближче до ночі - то спекотніше. Напівоголені дівчата відкривають вечірню програму. Свої тіла вони на кількахвилин віддають мистецтву. Щоб поети могли намалювати свої фантазії. Це - поетичний бодіарт.

Сьогодні - другий день фестивалю. Організатори обіцяють ще більше цікавого і нагадують: дістатися туди можна на звичному місцевому таксі.