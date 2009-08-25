Фельдман подарував Харківському художньому музею картину Репіна

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН передав у дар Харківському художньому музею картину Іллі Рєпіна "Портрет сина Юрія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, урочиста передача картини музею відбулася під час відкриття виставки «Місто дитинства» в галереї «АВЕК», приуроченої до Дня визволення Харкова.

Сама ж виставка є спільним проектом Міжнародного добродійного фонду О.ФЕЛЬДМАНА і Харківського художнього музею, що надав зі своїх фондів велику частину картин для експозиції. Також експонуються кілька робіт з приватних колекцій.

У прес-службі повідомили, що портрет сина І.Рєпіна О.ФЕЛЬДМАН придбав два роки тому у приватного колекціонера. За словами директора Харківського художнього музею Валентини МИЗГІНОЇ, картину планується розмістити «у сімейному колі» І.Рєпіна. Про існування картини «Портрет сина Юрія» авторства І.Рєпіна, написаної в 1906 році, в той час, коли художник вже довго жив у своїй садибі «Пенати» у Фінляндії, відомо у вузьких мистецтвознавчих колах. Колекціонери оцінюють «Портрет сина Юрія» в сотні тисяч доларів.

У повідомленні зазначається, що співпраця з музеями і приватними власниками творів мистецтва, зокрема зарубіжними, з метою представлення їхніх колекцій українському глядачеві є одним із пріоритетних напрямів діяльності голови добродійного фонду О.ФЕЛЬДМАНА.