У «Мистецькому Арсеналі» відкрили виставку до Дня Незалежності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь в урочистій церемонії відкриття першої виставкової експозиції, яка проходитиме у культурно-мистецькому і музейному комплексі «Мистецький Арсенал».

У відкритті виставки, яка отримала назву «З глибин… » і присвячена українській скульптурі, також взяли участь прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, політичні, культурні та громадські діячі України.

У своєму слові з нагоди відкриття експозиції Президент висловив переконання, що «Мистецький Арсенал» стане втіленням найкращого духовного світу, який створила українська нація.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що площа цього музейного комплексу становить понад як 57 тис. кв. м, що більше, ніж площі Лувра та Ермітажу, а також усіх разом узятих музеїв Києва.

«Я приємно вражений, що серед нас є голова Верховної Ради і прем’єр-міністр, і секретар РНБО, гадаю що майже всі міністри, віце-прем’єри, багато представників регіональної і київської влади», – зауважив Президент, наголосивши, що «цим ми хочемо сказати: шановна влада, шановні чиновники, це – панукраїнський, це загальнонаціональний проект».

В.ЮЩЕНКО також висловив вдячність усім, хто бере участь у створенні та розвитку «Мистецького Арсеналу»: музейникам, діячам культури і мистецтв, меценатам, будівельникам.

На думку В.ЮЩЕНКА, цей культурно-мистецький та музейний комплекс у майбутньому має бути названий іменем гетьмана Івана Мазепи.

«Нехай ця перша виставка стане щасливою дорогою для цього загальнонаціонального, унікального, амбітного для України і нації проекту», – сказав Президент.

У своєму виступі на церемонії відкриття В.ЮЩЕНКО позитивно оцінив участь у цьому заході прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, голови парламенту В.ЛИТВИНА, а також міністрів, політиків, народних депутатів. На думку Президента, це є свідченням єднання української нації у рамках реалізації загальнонаціонального масштабного мистецького проекту.