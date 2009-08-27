Премія «Телетріумф» включає 24 номінації

4 вересня на урочистій церемонії в приміщенні столичного Жовтневого палацу будуть названі переможці Національної телевізійної премії “Телетріумф 2008-2009”.

Про це 26 серпня на прес-конференції повідомила член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Тетяна МОКРІДІ.

За її інформацією, загалом на участь в цьогорічному, дев’ятому, конкурсі до Нацради було подано 229 заяв від організацій та творчих колективів. “Телетріумф 2008-2009” включає в себе 24 номінації, одна з яких – це спеціальна Премія Нацради», - додала вона.

Т.МОКРІДІ зазначила, що передбачалось визначити загалом 28 лауреатів IX премії „Телетріумф”, однак виявилось, що на окремі номінації, зокрема, кінономінації, було подано лише 1 або 2 заявки, у зв’язку з чим ці номінації було відмінено цього разу.

Отже, у 2009 році буде названо переможців у номінаціях:

Ведучий (ведуча) інформаційної програми;

Продюсер телепрограми, телевізійного фільму (серіалу);

Музична програма;

Розважальна програма;

Документальний фільм (серіал);

Найкращий дизайн твору чи каналу;

Режисер телепрограм, телевізійного фільму (серіалу);

Оператор телепрограми, телевізійного фільму (серіалу);

Регіональна програма;

Репортер;

Найкращий україномовний переклад;

Навчальна, пізнавальна, культурологічна, соціальна передача;

Дитяча передача;

Сценарій телевізійного твору;

Спортивна передача;

Ведучий (ведуча) розважальної програми;

Щоденна інформаційна програма;

Ток-шоу;

Підсумкова інформаційно-аналітична програма;

Телефільм;

Найкраща промокомпанія твору чи каналу;

Актор (акторка) телевізійного фільму (серіалу);

Телесеріал.

Переможців визначали 89 експертів, які взяли участь в голосуванні за номінантів (загалом було запрошено 160 експертів).

Представник компанії “Ернст енд Янг” - партнера з організації конкурсу “Телетріумф”, Костянтин НЕВЯДОМСЬКИЙ щодо результатів голосування, яке проводилось на веб-сайті конкурсу, запевнив у проведенні коректного підрахунку голосів: “Наше завдання у цьому проекті – гарантувати незалежний і прозорий підрахунок голосів. Ми засвідчили коректність функціонування системи голосування і моніторили процес голосування експертів, а також стежили за підрахунком балів, наданих експертами”.

У свою чергу присутній на прес-конференції генеральний директор групи “1+1” Олександр ТКАЧЕНКО повідомив, що телеверсія вручення премії відбудеться на телеканалі 5 вересня близько 22.40. За його словами, канал готує “яскраве, індустріальне” шоу. До концертної програми залучено групи “Бум Бокс”, “ТНМК”, “Друга ріка”, ТІК”, а також Олександра ПОНОМАРЬОВА, Світлану ЛОБОДУ та багато інших зірок української естради.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 р. премію “Телетріумф” присуджували у 20 номінаціях. Лауреатам вручались нагороди 30 серпня 2008 року.

Організаційний комітет Національної телевізійної премії „Телетріумф ” оголосив про прийом творчих робіт на здобуття цьогорічної IX премії „Телетріумф ” 1 липня. Заявки приймалися до 27 липня.