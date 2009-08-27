Премія «Телетріумф» включає 24 номінації
Переможців нагородять 4 вересня
4 вересня на урочистій церемонії в приміщенні столичного Жовтневого палацу будуть названі переможці Національної телевізійної премії “Телетріумф 2008-2009”.
Про це 26 серпня на прес-конференції повідомила член Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Тетяна МОКРІДІ.
За її інформацією, загалом на участь в цьогорічному, дев’ятому, конкурсі до Нацради було подано 229 заяв від організацій та творчих колективів. “Телетріумф 2008-2009” включає в себе 24 номінації, одна з яких – це спеціальна Премія Нацради», - додала вона.
Т.МОКРІДІ зазначила, що передбачалось визначити загалом 28 лауреатів IX премії „Телетріумф”, однак виявилось, що на окремі номінації, зокрема, кінономінації, було подано лише 1 або 2 заявки, у зв’язку з чим ці номінації було відмінено цього разу.
Отже, у 2009 році буде названо переможців у номінаціях:
Ведучий (ведуча) інформаційної програми;
Продюсер телепрограми, телевізійного фільму (серіалу);
Музична програма;
Розважальна програма;
Документальний фільм (серіал);
Найкращий дизайн твору чи каналу;
Режисер телепрограм, телевізійного фільму (серіалу);
Оператор телепрограми, телевізійного фільму (серіалу);
Регіональна програма;
Репортер;
Найкращий україномовний переклад;
Навчальна, пізнавальна, культурологічна, соціальна передача;
Дитяча передача;
Сценарій телевізійного твору;
Спортивна передача;
Ведучий (ведуча) розважальної програми;
Щоденна інформаційна програма;
Ток-шоу;
Підсумкова інформаційно-аналітична програма;
Телефільм;
Найкраща промокомпанія твору чи каналу;
Актор (акторка) телевізійного фільму (серіалу);
Телесеріал.
Переможців визначали 89 експертів, які взяли участь в голосуванні за номінантів (загалом було запрошено 160 експертів).
Представник компанії “Ернст енд Янг” - партнера з організації конкурсу “Телетріумф”, Костянтин НЕВЯДОМСЬКИЙ щодо результатів голосування, яке проводилось на веб-сайті конкурсу, запевнив у проведенні коректного підрахунку голосів: “Наше завдання у цьому проекті – гарантувати незалежний і прозорий підрахунок голосів. Ми засвідчили коректність функціонування системи голосування і моніторили процес голосування експертів, а також стежили за підрахунком балів, наданих експертами”.
У свою чергу присутній на прес-конференції генеральний директор групи “1+1” Олександр ТКАЧЕНКО повідомив, що телеверсія вручення премії відбудеться на телеканалі 5 вересня близько 22.40. За його словами, канал готує “яскраве, індустріальне” шоу. До концертної програми залучено групи “Бум Бокс”, “ТНМК”, “Друга ріка”, ТІК”, а також Олександра ПОНОМАРЬОВА, Світлану ЛОБОДУ та багато інших зірок української естради.
Як повідомляв УНІАН, у 2008 р. премію “Телетріумф” присуджували у 20 номінаціях. Лауреатам вручались нагороди 30 серпня 2008 року.
Організаційний комітет Національної телевізійної премії „Телетріумф ” оголосив про прийом творчих робіт на здобуття цьогорічної IX премії „Телетріумф ” 1 липня. Заявки приймалися до 27 липня.