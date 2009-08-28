Ювілейний фестиваль ”Червона рута” збере 400 виконавців

16-20 вересня в Чернівцях відбудеться ювілейний 20-й Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні і популярної музики "Червона рута". У ньому візьмуть участь майже 400 молодих виконавців.

Усі вони вже пройшли попередній конкурсний відбір і завоювали в боротьбі право брати участь у фіналі фестивалю. Відбір складався з 25 конкурсів і проходив з березня по грудень 2008 року. У ньому взяли участь понад 4-ри тисячі виконавців.

Відбіркові конкурси проводилися за музичними жанрами: популярна, сучасна танцювальна (денс), рок, акустична та інша музика. У кожній області України були відібрані переможці, а також декілька резервістів, що отримали право виступити на завершальному етапі фестивалю і представити свій регіон на всеукраїнському рівні.

Окрім професіоналізму, основними критеріями відбору були новизна, сучасність і молодість, оригінальна творча особа, індивідуальність і неповторність виконавців у поєднанні з українською національною виразністю музики і манерою виконання.

У рамках фестивалю, окрім конкурсних змагань, планується організувати літературно-музичні вечори, книжкові ярмарки, показ українських документальних і художніх фільмів, представлення вуличного театру, концерт фольклорних колективів, виставки-ярмарки народних ремесел, виставку сучасного образотворчого мистецтва.

Організатори заявляють, що, на відміну від інших фестивалів, "Червона рута" залишається єдиним некомерційним фестивалем, що цілеспрямовано підтримує саме українських виконавців, а не закордонних зірок. Для участі в конкурсах не потрібні ніякі вступні внески, а вхід для глядачів є безкоштовним, що робить цей захід доступним для всіх охочих.

"Фестивалів такого формату немає. Це найкрупніший і найпрестижніший в Україні україномовний фестиваль сучасної молодіжної музики", - підкреслив режисер "Червоної рути" Тарас Грималюк.

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