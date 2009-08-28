Сергія Міхалкова поховають на Новодєвічему кладовищі

Похорони Сергія Міхалкова відбудуться у суботу, 29 серпня 2009 року, на ділянці в районі центральної алеї Новодєвічего кладовища Москви. Прощання з поетом, померлим у віці 96 років, почнеться вже о 20:00 у п`ятницю в храмі Христа Спасителя і продовжиться вранці в суботу, повідомляє.

На Новодевічему похована Наталія Кончаловська, перша дружина Сергія Міхалкова.

Сергій Міхалков, автор текстів радянського і російського гімнів, популярний дитячий поет і сатирик, помер в одній з московських клінік у четвер, 27 серпня. За даними РІА Новин, причиною смерті став набряк легень.

Поет був лауреатом чотирьох орденів Леніна, ордена Червоного прапора, двох орденів Трудового Червоного прапора, три Сталінських і однієї Державної премії і багатьох інших нагород СРСР і РФ.

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