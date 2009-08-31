У Лондоні відкрився найбільший в Європі карнавал

У лондонському районі Ноттінг-хілл відкрився найбільший в Європі щорічний карнавал. У 51-му за рахунком карнавалі візьмуть участь більше півтора мільйона чоловік, повідомляє радіо "Свобода".

Це барвистий костюмований театралізований хід музичних оркестрів, танцюристів і персонажів фольклору народів Вест-Індії. Назву карнавалу дав лондонський район Ноттінг-хілл, який колись населяли іммігранти з колишніх карибських колоній.

На карнавал приходять не тільки представники етнічних меншин, але й корінні жителі Лондона, для яких ця подія стала частиною культурного життя британської столиці. Як правило, карнавал проходить в останню неділю серпня і подальший за ним додатковий вихідний – "бенк холідей".

Як сказав мер Лондона Борис Джонсон, "це історична подія дозволяє виявити кращі досягнення карибської культури і внеску, зробленого вихідцями, що живуть у Лондоні, з країн Карибського басейну".

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