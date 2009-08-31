Річарду Гіру виповнилося 60 років
Народився в англо-ірландській родині
|Річард Гір. Фото з сайту epochtimes.com.ua
Річард Гір народився 31 серпня 1949 року у Філадельфії, штат Пенсільванія, у родині англо-ірландського походження. Його батько, Говер Джордж Гір, був страховим агентом у Загальнонаціональній Страховій компанії. Його мати – Доріс Ганна Тіффені –домогосподаркою. Він має три сестри, брата та зведеного брата Германа Генрі Янушжевські.
З дитинства грав на різноманітних музичних інструментах, писав музику для шкільних спектаклів. Кинув коледж, щоб присвятити себе акторській грі. Працював у театрі, зіграв головну роль у лондонській постановці мюзиклу «Бріолін».
У кіно дебютував у фільмі Терренса Маліка «Дні жнив» – картина стала класикою. Також зіграв у таких фільмах, як «Офіцер і джентльмен», «На останньому диханні», «Внутрішнє розслідування», «Шакал», «Містер Джонс», «Остаточний аналіз», «Соммерсбі».
З 1991 по 1995 рік був одружений на супермоделі Синді Кроуфорд. З 2002 року по сьогоднішній день – на актрисі Кері Лоуелл.
Є членом Американського комітету за мир у Чечні. Сповідує Буддизм. Особистий друг Далай-Лами.
13 вересня 2007 року Річард Гір отримав нагороду на Сан-себастьянському кінофестивалі – за особистий внесок у розвиток кінематографа.
Корреспондент.net