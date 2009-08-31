Річарду Гіру виповнилося 60 років

Сьогодні, 31 серпня, свій день народження відзначає знаменитий американський актор Річард Гір. Йому виповнюється 60 років.

Річард Гір народився 31 серпня 1949 року у Філадельфії, штат Пенсільванія, у родині англо-ірландського походження. Його батько, Говер Джордж Гір, був страховим агентом у Загальнонаціональній Страховій компанії. Його мати – Доріс Ганна Тіффені –домогосподаркою. Він має три сестри, брата та зведеного брата Германа Генрі Янушжевські.

З дитинства грав на різноманітних музичних інструментах, писав музику для шкільних спектаклів. Кинув коледж, щоб присвятити себе акторській грі. Працював у театрі, зіграв головну роль у лондонській постановці мюзиклу «Бріолін».

У кіно дебютував у фільмі Терренса Маліка «Дні жнив» – картина стала класикою. Також зіграв у таких фільмах, як «Офіцер і джентльмен», «На останньому диханні», «Внутрішнє розслідування», «Шакал», «Містер Джонс», «Остаточний аналіз», «Соммерсбі».

З 1991 по 1995 рік був одружений на супермоделі Синді Кроуфорд. З 2002 року по сьогоднішній день – на актрисі Кері Лоуелл.

Є членом Американського комітету за мир у Чечні. Сповідує Буддизм. Особистий друг Далай-Лами.

13 вересня 2007 року Річард Гір отримав нагороду на Сан-себастьянському кінофестивалі – за особистий внесок у розвиток кінематографа.

Корреспондент.net