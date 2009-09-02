Реконструкцію Андріївської церкви завершать у 2010 році

10:27, 02 вересня 2009
Культура
0 0

"Проблем з фінансуванням робіт немає"

Реконструкція Андріївської церкви в Києві буде завершена до травня 2010 року.

Про це заявив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь Куйбіда.

"Якщо ми цього року виконаємо заплановані роботи, то в наступному році завершимо усе, що планували, - не тільки укріплення схилу, але і реставраційні роботи в самій церкві. Я думаю, що в наступному році ми усе завершимо до травня місяця. Роботи тут ведуться з випередженням графіка", - сказав він.

Міністр додав, що завершення виконання робіт з укріплення схилу заплановано до 1 жовтня.

"Потім будуть ліквідовані самостійні дерева, зроблене трав`яне покриття з декоративними насадженнями, і ми приступимо до посилення самих фундаментів і реставраційних робіт у самій церкві", - сказав Куйбіда.

За його словами, проблем з фінансуванням робіт немає - із запланованих на цей рік 24 мільйонів гривень вже освоєно 4 мільйони, інші кошти надходитимуть згідно з графіком фінансування.

На думку міністра, до завершення всіх реставраційних робіт необхідно призупинити функціонування церкви, щоб уникнути нещасних випадків.

У середині серпня цього року директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська повідомляла, що на виконання робіт з резервного фонду вже надійшла сума у 6 мільйонів гривень, тоді як кошти, закладені в бюджет на цей рік у сумі 10 мільйонів гривень не надходили.

За її словами, на виконання всього комплексу робіт, включаючи повну реставрацію, необхідна сума як мінімум 27 мільйонів гривень.

Українська правда

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter