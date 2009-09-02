Реконструкцію Андріївської церкви завершать у 2010 році

Реконструкція Андріївської церкви в Києві буде завершена до травня 2010 року.

Про це заявив міністр регіонального розвитку і будівництва Василь Куйбіда.

"Якщо ми цього року виконаємо заплановані роботи, то в наступному році завершимо усе, що планували, - не тільки укріплення схилу, але і реставраційні роботи в самій церкві. Я думаю, що в наступному році ми усе завершимо до травня місяця. Роботи тут ведуться з випередженням графіка", - сказав він.

Міністр додав, що завершення виконання робіт з укріплення схилу заплановано до 1 жовтня.

"Потім будуть ліквідовані самостійні дерева, зроблене трав`яне покриття з декоративними насадженнями, і ми приступимо до посилення самих фундаментів і реставраційних робіт у самій церкві", - сказав Куйбіда.

За його словами, проблем з фінансуванням робіт немає - із запланованих на цей рік 24 мільйонів гривень вже освоєно 4 мільйони, інші кошти надходитимуть згідно з графіком фінансування.

На думку міністра, до завершення всіх реставраційних робіт необхідно призупинити функціонування церкви, щоб уникнути нещасних випадків.

У середині серпня цього року директор Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська повідомляла, що на виконання робіт з резервного фонду вже надійшла сума у 6 мільйонів гривень, тоді як кошти, закладені в бюджет на цей рік у сумі 10 мільйонів гривень не надходили.

За її словами, на виконання всього комплексу робіт, включаючи повну реставрацію, необхідна сума як мінімум 27 мільйонів гривень.

Українська правда