У Єгипті знайшли фрагмент найдавнішої Біблії

У єгипетському монастирі Святої Катерини знайшли фрагмент найдавнішої Біблії, вік якої датується 350 роком до н.е.

Як передає Газета.ru, відкриття було випадково зроблене британським вченим Ніколасом САРРІСОМ, який переглядав фотографії манускриптів з бібліотеки монастиря. Ці манускрипти були зібрані двома ченцями ще в XVIII столітті.

Знайдений фрагмент Біблії, що містить вірші Книги Ісуса Навіна, є частинами Синайського кодексу, про існування яких нічого не було відомо.

Синайський кодекс є найдавнішою відомою Біблією і є пергаментним рукописом грецькою мовою.