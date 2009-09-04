Ющенко підписав указ щодо збереження гуцульської культури

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 703/2009 “Про збереження та популяризацію гуцульської культури”.

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Цим указом, “з метою збереження і популяризації самобутніх культурно-історичних традицій, духовної та матеріальної гуцульської культури” Президент доручив Кабінету міністрів України розробити з урахуванням пропозицій Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької обласних державних адміністрацій і затвердити в тримісячний строк план заходів із збереження духовної та матеріальної гуцульської культури.

Заходами, зокрема, пропонується передбачити подальший розвиток позашкільної освіти за художньо-естетичними напрямами, створення шкіл мистецтв для вивчення молодим поколінням досвіду майстрів народного гуцульського мистецтва. Також доручено передбачити розширення мережі музеїв народного мистецтва й побуту Гуцульщини, в тому числі музеїв-садиб, упорядкування територій об`єктів природно-заповідного фонду та проведення ремонтно-реставраційних робіт пам`яток культурної спадщини Гуцульщини; організацію роботи з підготовки та видання каталогів, буклетів, наукових праць з питань духовної і матеріальної гуцульської культури; створення і трансляцію теле-, відео- та аудіовізуальної продукції про традиції та народні художні промисли Гуцульщини. Пропонується забезпечити фінансування в установленому порядку зазначеного плану заходів.

Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій обласним державним адміністраціям разом із Міністерством культури і туризму України доручено організувати в музеях та бібліотеках тематичні виставки, присвячені традиціям і народним художнім промислам Гуцульщини, а також забезпечити проведення етнографічних експедицій та впорядкувати туристичні маршрути, пов`язані з популяризацією культурно-історичних традицій Гуцульщини. Пропонується, окрім того, забезпечити проведення щорічного ярмарку традиційного народного гуцульського мистецтва.