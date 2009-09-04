Карла Бруні зніметься в новому фільмі Вуді Аллена

Карла Бруні-Саркозі, перша леді Франції, за інформацією преси, погодилася знятися в наступному фільмі Вуді Аллена.

Перша леді Франції погодилася на роль в новому фільмі знаменитого американського режисера, який зніматиметься в 2010 році в Парижі. Проте, за даними ЗМІ, контракт ще не підписано. У Єлісейському палаці від коментарів відмовилися.

73-річний Аллен у червні минулого року заявив, що він хотів би працювати з першою леді. "Я впевнений, що вона буде прекрасною актрисою, – сказав він. – У неї харизма, і вона вже грала, так що не залишилася невідомій публіці. У мене багато ідей, як її можна зняти".

Карла Бруні-Саркозі зіграла декілька невеликих ролей в кіно. У їх число входять "Прет-а-Порте" Роберта Альтмана (1994) і французький фільм "Папараці" Поля Абаскаля (1994).

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