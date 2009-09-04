Вийшов новий роман від Оксани Забужко

У 5-му номері журналу “Сучасність” вийшов друком довогоочікуваний роман Оксани Забужко "Музей покинутих секретів". Роман зачіпає тематику УПА і на його написання було витрачено близько 5 років. Придбати номер цього журналу можна буде під час Форуму видавців у Львові.

Про що йдеться в цьому романі на 500 сторінках авторка говорить так: “Події в романі охоплюють три покоління, шістдесят років української історії (від осені 1943-го до весни 2004-го), – історії, яка переважно проживалася і «йшла в землю», нікому не переказана, так що навіть члени одної родини можуть не знати один про одного – й не здогадуватися, як близько й страшно пов`язані їхні долі.

Словом, це роман про любов і смерть: про те, що зі смертю насправді ніщо не кінчається. І любов, колись насильницьки обірвана в повстанському бункері 1947-го, здатна через два покоління звести докупи двох людей, які так і не довідаються, чому їм снились однакові сни… ”

В іншому інтерв’ю авторка зізнається: “Пишучи “Музей покинутих секретів”, мені довелося студіювати військову справу, медицину, торгівлю антикваріатом... В архівах і бібліотеках вивчала історію УПА, брала інтерв’ю у реальних людей... ”

Придбати номер журналу “Сучасність” з уривками цього роману можна буде під час Форуму видавців у Львові на стендах видавництва "Зелений Пес" (№ 125 в приміщенні та №144 на вулиці).