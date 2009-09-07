За тиждень стартує найголовніший книжковий ярмарок України – Форум видавців у Львові, який у культурному ландшафті міста приходить на зміну Тижню актуального мистецтва та фестивалю «Парад левів». Як завжди, у програмі Форуму цікавих подій більше, ніж годин у добі і клонувальних можливостей організму, пише “Україна молода”. На Форумі буде цікава польська програма – презентація книги головного редактора «Газети виборчої», відомого громадського діяча, історика Адама Міхніка «У пошуках свободи» та книги «Волинь. Дві пам’яті», упорядник Марцін Войцєховський. Пан Міхнік також візьме участь у дискусії «Чи потрібна європейцям свобода», разом із Егідійусом Алєксандравічусом (Литва), Алєксєєм Цвєтковим (Росія/США) та Оксаною Пахльовською (Україна/Італія). Важливу і цікаву новинку представить видавництво «Літопис» – до 100–річчя від дня народження одного з найвизначніших українських ліриків ХХ століття Богдана–Ігоря Антонича «Літопис» видав повне академічне зібрання творів поета. Літературною зіркою Форуму буде норвезький письменник Юстейн Гордер, автор таких бестселерів, як «Світ Софії» та «Помаранчева дівчинка». Він представить свій новий роман «Замок у Піренеях», перший іноземний переклад якого виходить українською. За 100 кілометрів від Львова у замку Гербуртів «Нора–друк» презентуватиме два надзвичайно вдалі романи своїх авторок – «Замок Гербуртів» Галини Вдовиченко та «Слуга з Добромиля» Галини Пагутяк. 75 поетів терзатимуть львівську ніч і емоції літературоцентричних натур у рамках Четвертого міжнародного літературного фестивалю. До поетів приточені 14 кураторських проектів і два музичні гурти. Перерахувати все найцікавіше складно, з попередньою програмою 16-го Форуму можна ознайомитись тут.

Приємні новини надійшли також від видавництва «А–Ба–Ба–Га–Ла–Ма–Га». Директор видавництва Іван Малкович анонсував найочікуванішу книжку:

«У вівторок Ліна Костенко передала у видавництво рукопис прозової книжки «Записки українського самашедшого». Знаю, що цей роман довго писався, і за цей час від нього відбрунькувалися ще дві книжки, які зараз у роботі. Вчора вночі почав читати, сьогодні зранку знову взявся за читання, аж запізнився на роботу. Звісно, сподівався, що це буде щось неординарне, але, проковтнувши перші 70 сторінок, бачу, що книжка перевершує очікування, вона справляє дуже сильне враження. Це твір за межею парадигматики сучасної літератури, це суміш художньої літератури, внутрішніх щоденників і публіцистики, до того ж написаний від імені чоловіка. Чесне, глибоке і болісне сканування сучасного світу. Страшенно актуальна і молода річ. Якщо не завадить щось надзвичайне, то книжка побачить світ ще цієї осені».