В Одесі встановлено пам`ятник Остапу Бендеру

У Центральному міському саду Одеси поряд з пам`ятником Кісі Вороб’янінову, який опікується, згідно з романом Іллі Ільфа і Євгена Петрова "Дванадцять стільців", збором пожертвувань, з`явився пам`ятник великому комбінаторові Остапу Бендеру.

Як передає кореспондент УНІАН, Бендер у виконанні художника Сергія ТОЛКЄЄВА стежить за виручкою, зібраною К.Вороб’яніновим біля входу до ресторану «У Печескаго».

Обидві скульптури, створені на кошти місцевих підприємців, на вигляд «бронзові», насправді ж виготовлено з гіпсу. Тому працівники ресторану заносять їх у будівлю у разі негоди, а також увечері, щоб запобігти можливим спробам мисливців за металовиробами відбити і вкрасти частини скульптур.

Приблизно за сто метрів від пам`ятників Бендеру і Вороб’янінову, на Дерибасівській вулиці, знаходиться розшукуваний ними дванадцятий стілець, до якого треба пройти через Міськсад. Пізніше, як обіцяє адміністрація ресторану, тут також з`явиться ще один персонаж роману - Паніковський.