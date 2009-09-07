У Києві пройде виставка живопису 1980-90-их років

У Національному художньому музеї України з 18 вересня по 1 листопада 2009 року пройде виставка "Українська Нова хвиля. Живопис друга підлога. 1980-х – початку. 1990-х років.", яка знайомить з переходом від радянського до сучасного мистецтва України. Про це повідомили в прес-службі музею.

Роботи другої половини 1980-х – першої половини 1990-х – це масштабні живописні композиції, що сполучають тенденції трансавангарда і національні традиції (зокрема, українського бароко).

З іменами художників, що працювали в цьому напрямі, сьогодні пов`язано поняття сучасного мистецтва, вони представляють Україну на міжнародних виставках: Гнилицький, Чічкан, Тістол, Савадов, Цаголов, Соломко, Ройтбурд, Скугарева, Кавсан, Ісупов, Друганов, Вишеславській та інші.

На виставці також будуть представлені фотографії і відео-арт того часу.

Ця виставка є першою з розрахованого на декілька етапів довгострокового виставкового проекту в рамках 110-річного ювілею з дня відкриття першої виставки в Національному художньому музеї України. У ювілейний рік музей презентує низку проектів, залучаючи як власні фонди, зазвичай недоступні відвідувачам, так і вітчизняні музейні збори і приватні колекції.

Подробиці