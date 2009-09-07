Під патронатом глави УГКЦ стартують благодійні концерти

15:42, 07 вересня 2009
Культура
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"Скай", "Гудімов", "Пиккардійська терція"...

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