У Чернівцях відкриють меморіальну дошку Володимиру Івасюку

З 16 по 20 вересня у Чернівцях в одинадцяте легендарний фестиваль «Червона рута» відкриватиме нові таланти і святкуватиме свою 20-ту річницю.

У Чернівцях впродовж п’яти днів з нагоди ювілею фестивалю «Червона рута» проводитиметься грандіозна програма різноманітних культурних заходів, серед яких: відкриття меморіальної дошки композитору Володимиру Івасюку, присвяченої 40-річчю написання пісні «Червона рута», відкриття виставки Всеукраїнського трієнале «Український фолькмодерн 2009», конкурсні програми у жанрах акустичної, танцювальної, поп- та рок-музики, концерти зірок-переможців фестивалю різних років, круглий стіл з питань розвитку української культури, дні українського кіно, театральні вистави, творча зустріч акторів, народних артистів України Б.Бенюка та А.Хостікоєва, ярмарок книг та української музики за підтримки ГО «Форум видавців», ярмарок народних ремесел, фестиваль « Дородинних джерел», виставка художніх робіт Петра Гончара, відкриття виставки «Червоній Руті – 20» та інші.

Окрім гала-концерту переможців « Червоної рути-2009», відбудеться концерт за участю представників діаспори «Українці всіх країв – єднайтеся!», а також ювілейний концерт за участю лауреатів фестивалю усіх років.

За словами першого заступника голови ОДА Віктора Павлюка, за роки свого існування «Червона рута» стала центром української культури, кузнею національної школи молодіжної музики. Організатори цього фестивалю завжди ставили перед собою надзавдання – створити на міжнародній арені нову конкурентоспроможну, гостро-сучасну і водночас глибоко національну українську масову музичну культуру.

Ювілейна «Червона рута» у Чернівцях ставить перед собою нові, не менш важливі завдання – зібрати в просторі і часі актуальних українських митців: художників, поетів, музикантів, режисерів, акторів, щоб випрацювати нове бачення розвитку сучасної української культури і донести ці повідомлення до суспільства.

Організаторами фестивалю « Червона Рута-2009» у Чернівцях виступають Міністерство культури та туризму України, Чернівецька обласна державна адміністрація, Чернівецька міська рада, Національна телекомпанія України, Дирекція фестивалю.

***Саме у Чернівцях у 1989 році перший фестиваль «Червона рута» здійснив справжню музичну революцію, відкривши нову епоху української поп- та рок-музики. Тоді фестиваль став місцем народження багатьох яскравих українських артистів, змінивши свідомість цілого покоління людей. На сьогодні значна частина найпопулярніших зірок є вихідцями саме майстерні «Червоної рути». Серед них такі гранди, як: Брати Гадюкіни, ВВ, Кому Вниз, Марія Бурмака, Андрій Кузьменко (Скрябін), Табула Раса, Плач Єремії, Сестри Тельнюк, Олександр Пономарьов, Руслана Лижичко, Віктор Павлік, Наталія Могилевська, Піккардійська Терція, Ані Лорак, ТНМК, Тартак, Гайдамаки, Крихітка Цахес та інші.

ЗІК