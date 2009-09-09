У продаж виходить повна колекція з 12 альбомів гурту ”Бітлз”

Відразу дві новинки, пов`язані з легендарним англійським гуртом "Бітлз", виходять сьогодні на світовий ринок.

Повне видання всіх альбомів легендарної четвірки і відеогра "Бітлз: Рок-гурт". Музична антологія включає зроблені у цифровому форматі 14 компакт-дисків і є римейк 12 студійних альбомів "Бітлз" плюс 2 альбоми з ранніми синглами і музикою для фільмів. Британські фахівці вже назвали це найбільшою подією з моменту розпаду групи майже 40 років тому. Робота над цим проектом почалася 4 роки тому на знаменитій лондонській студії "Еббі-роуд", у якій легендарна ліверпульська четвірка записала практично всі свої альбоми. При підготовці колекції використовувалася новітня техніка, яка дозволила відтворити справжнє звучання ансамблю. Відеогра "The Beatles: Rock Band" включає 45 пісень гурту. Учасникам надається можливість візуально виступити в знаменитому ліверпульському клубі "Каверн", записати диск в студії "Еббі-роуд" і заспівати на лондонському даху.

Эхо Москвы