Помер В`ячеслав Хурсенко

Сьогодні на Волині з невідомих наразі причин помер український співак та автор пісень В`ячеслав Хурсенко. Про це УНІАН стало відомо від його близьких знайомих, які на час розмови не знали деталей. Музикантові було 42 роки.

В`ячеслав Хурсенко - автор і виконавець пісень "Соколята", "На острові чекання", "Сповідь", "Панує ніч", "Я тебе розлюбив", "Віра, Надія, Любов", "Шалений час", "До рідного дому", "Ковток вина".