У Мюнхені розпочались Дні українського кіно

У Мюнхені вчора розпочались Дні українського кіно.

Під час фестивалю буде представлено найбільшу програму фільмів, досі презентованих Українською кінофундацією, а саме 8 повнометражних стрічок і 6 шедеврів короткого метру. Фестивальні покази пройдуть у Мюнхенському кіномузеї. Німецькі глядачі матимуть змогу ознайомитися з класикою українського кіно: фільмами «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова, «Криниця для спраглих» Юрія ІЛЛЄНКА, «Короткі зустрічі» Кіри МУРАТОВОЇ, «Польоти уві сні і наяву» Романа БАЛАЯНА.

Сучасне українське кіно представлять роботи Олеся САНІНА «Мамай», Єви НЕЙМАН «Біля річки», К.МУРАТОВОЇ «Два в одному», Р.БАЛАЯНА «Райські птахи».

Окрему програму складуть короткометражні та анімаційні фільми: «Йшов трамвай №9» Степана КОВАЛЯ, «Проти сонця» Валентина ВАСЯНОВИЧА, «Отроцтво» Дмитра СУХОЛИТКОГО-СОБЧУКА, «Сімейний портрет» Марини ВРОДИ, «На грані» Артема СУХАРЕВА і Микити РАТНІКОВА, «Таксист» Романа БОНДАРЧУКА, повідомили УНІАН у прес-службі компанії Nemiroff.

Окрім цього, 10 вересня у Мюнхені заплановано провести круглий стіл на тему: «Тенденції українського кіно», в якому візьмуть участь українські та іноземні кінематографісти, представники Української кінофундації та компанії Nemiroff.

Дні українського кіно в Мюнхені триватимуть до 16 вересня.

«Ідеологія кінофундації – це цілеспрямована робота, покликана донести досягнення України у сфері кіно до світового експертного і глядацького середовища. І ми дуже раді, що наше бажання підтримати вітчизняну кіноіндустрію поділяє наш надійний партнер – компанія Nemiroff. Це дає українському кіно друге дихання», - сказав директор Української кінофундації Андрій ХАЛПАХЧІ.

Довідка УНІАН. Українська кінофундація (UCF) є приватним підприємством, основними цілями якого є ознайомлення іноземних кінопрофесіоналів і публіки із класичними й новими українськими фільмами та популяризація українського кіно в цілому.

У квітні 2008 році компанія Nemiroff і Українська кінофундація оголосили про початок реалізації спільного проекту з підтримки вітчизняного кінематографу за кордоном. Усього за рік у межах програми на найбільш знакових кінофорумах і кіноринках було представлено близько 20 повно- та короткометражних робіт українських режисерів. Зокрема, українське кіно побачили та оцінили кіноексперти та глядачі Берлінського, Каннського, Московського міжнародних кінофестивалів. Також у Німеччині, Польщі, Франції, Росії відбулись фестивалі українського кіно. У популяризацію українського кіно в світі за цей період часу компанія Nemiroff інвестувала понад 5 млн. грн.