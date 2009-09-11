Науковці розкривають саркофаг Ярослава Мудрого (фото)
Участь візьмуть шведи, англійці та американці
10 вересня у соборі Святої Софії в Києві відбулося розкриття саркофага Ярослава Мудрого для антропологічного дослідження.
Роботи здійснюватимуться за програмою антрополого-медичного дослідження кісткових решток князя. Планується здійснити гістологічний аналіз для контролю даних антропометричних досліджень, а також провести медико-анатомічне дослідження патологічних відхилень у будові кісток чоловічого скелета, метою якого є перевірка літописних свідчень про хвороби та травми князя.
За допомогою аналізу складу ДНК і наявності амінокислот науковці планують точно визначити рік поховання Ярослава Мудрого, а також стать і вік людини, кісткові рештки якої лежать поряд зі скелетом князя, щоб з’ясувати їхні сімейні зв’язки.
Використовуючи сучасні методи комп’ютерної графіки, дослідники сподіваються відтворити зовнішність князя.
Участь у нинішньому дослідженні візьмуть наукові заклади України, Швеції, Великобританії та США.
|Науковий співробітник передає коробку з рештками Ярослава Мудрого директорові Національного заповідника ”Софія Київська” Нелі Куковальській
|Кілька випусків газет було покладено до саркофага під час попереднього розкриття
|Саркофаг Ярослава Мудрого в Софійському соборі
Фото Олександра Дроздова / УНІАН