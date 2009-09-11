Розпочався «Джаз Коктебель»

З 10 по 13 вересня в місті Коктебель (Автономна Республіка Крим) відбудеться щорічний джазовий фестиваль «Джаз Коктебель». Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

Організатори зазначають, що головним подарунком для цінителів джазу стане презентація в рамках фестивалю нового проекту «Козак-джаз-рок» українського гурту Haydamaky і польського колективу Voo Voo.

Також цього року фестиваль збагатять своєю музикою петербурзька група Tequillajazz, британська група "Oi Va Voi", угорські етно-джазмени Djabe і британська зірка Courtney Pine з своїми музикантами.

У "Koktebel Jazz Festival 2009" візьмуть участь гості з Білорусі: фрік-кабаре "Срібне Весілля", Akana, CherryVata і з Росії: Rekevin, Alissidjazz, Funky Soul Band. Україну представлять Pur Pur, Тетяна БОЄВА і Play.Boyev.Band, "Всяк випадок", Vexlarsky Orchestra, Квінтет Дениса Аду, 2 Sleepy, Live, Юлія Рома і «Просто Неба Project», dj DerBastler, Sergio Mega, dj Sivash, dj. Ekspert, Live, Aquabeat, Live.

Концерти проходитимуть на двох сценах. Вхід на денні виступи – безкоштовний. На знаменитій волошинській сцені глядачів чекає денний класичний джаз. Там виступлять Віктор «Зідан» ПАВЕЛКО, Володимир ЛЕБЕДЄВ, Артем МЕНДЕЛЕНКО, Юлія РОМА, Тамара ЛУКАШЕВА, Тетяна БОЄВА, Дмитро КОВАЛЕНКО, Сурен ТОМАСЯН, а також Олександр «Метеор» ПАВЛОВ.

Офіційним спонсором «Джаз Коктебелю» є завод марочних вин і коньяків «Коктебель». Цього року 7-й фестиваль співпав зі 130-річним ювілеєм промислового виноробства в Коктебелі.

Вартість квитків на вечірні концерти, які проходитимуть з 18:00 до 4:00: на 10 вересня – 60 грн., 11 вересня – 125 грн., 12 вересня – 175 грн., на всі три дні – 350 грн.