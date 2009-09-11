Брати Капранови написали книжку для дітей

Письменники та книговидавці брати Капранови написали дитячий роман під назвою "Зоряний вуйко". Вони представляють його на цьогорічному Форумі видавців, який зараз проходить у Львові.

Чи можуть у майбутньому знову з’явитися чумаки? Так – відповідають брати Капранови. З кожним роком сонце все лютіше палить землю, і не виключено, що людям врешті-решт доведеться заховатися від нього в глибокі катакомби. Але і тоді знайдуться сміливці, які збиратимуться у валки і знову ходитимуть по сіль – через покинуті міста, висохлі річища та озера. І так само, як колись, подорожі їхні будуть повними пригод і небезпек…

А може все буде зовсім інакше – людство навчиться жити у згоді з природою, засвоїть інші планети і галактики. Тоді для захисту космічних українців буде створена Українська Галактична служба, а агент цієї служби – Мамай – героїчно боротиметься з міжпланетними терористами.

У цій книзі є багато варіантів майбутнього, але найцікавішою виявиться незвичайна, магічна версія сьогодення.

Чи може ти думаєш, що справжня магія залишилася лише у минулому?..