Елтон Джон відчув себе в Україні щасливим

Всесвітньо відомий музикант сер Елтон ДЖОН 12 вересня в Макіївці в спеціалізованому дитячому будинку виконав свій хіт «Circle of life» («Коло життя») для ВІЛ-інфікованих дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції в Макіївці керівник Фонду «АнтиСНІД» Олена ФРАНЧУК.

«У дитячому будинку діти виконали маленьку виставу для нас. І ми їм подарували піаніно, - розповіла вона, - а сер Елтон ДЖОН підійшов до рояля, відкриття інструменту сталося прямо в дитячому будинку і сер Елтон заспівав пісню «Circle of life». Це було приголомшливо, всі плакали...», - сказала вона.

У свою чергу присутній на прес-конференції Е.ДЖОН розповів, що напередодні поїздки до України йому було сумно, але побувавши в нас в країні, він знову відчув себе щасливим.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у спеціалізованому Макіївському будинку дитини (Донецька область), в якому живуть діти з діагнозом ВІЛ/СНІД, відбулася презентація перших результатів роботи проекту «Діти плюс» – спільного проекту Фонду Олени Франчук «АнтиСНІД», СНІД Фонду Елтона Джона і британського добродійного фонду The Big Lottery Fund. Мета проекту – поліпшити життя дітей, народжених ВІЛ-позитивными матерями, інтегрувати їх в соціальне середовище, змінити ставлення суспільства до таких дітей, допомогти їм перейти з дитячих будинків до прийомних сімей, до нових батьків і опікунів.

П`ятирічний проект «Діти плюс» стартував в лютому 2008 року. Сьогодні він реалізується в десяти регіонах України. Проект веде ВБО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом», у партнерстві з румунською організацією Роменіан Енджел Еппіл (Romanian Angel Appeal). Фонд Олени Франчук «АнтиСНІД» виділив для цього проекту грант в 2,5 млн. дол., а СНІД Фонд Елтона Джона додатково залучив 500 тис. фунтів від The Big Lottery Fund.