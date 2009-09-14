Іздрик у Львові презентував «Таке» (фото)

В рамках XVI Форуму видавців у Львові було презентовано довгоочікувану нову книгу Юрка Іздрика “Таке”, уривки з якої раніше можна було зустріти в Інтернеті, як у текстовому, так і в аудіо-форматі.

Як зізнається сам автор, написання цього тексту принесло йому невимовне задоволення.

За словами Іздрика, це книжка про Бога і про любов.

Юрко Іздрик: “Якщо ти знаєш, що ти написав кльову книжку, то тобі ніхто не доведе, що вона не кльова... Там дуже багато любові, а я пересвідчився: якщо любов віддаєш, то вона повертається на 100%, і за цим критерієм, ця книжка – вічна. А чи буде вона існувати в літературному процесі, мені, щиро кажучи, глибоко по барабану".

Видавництво “Клуб Сімейного Дозвілля” обіцяє також невдовзі провести презентацію у Києві.

Фото - Тетяни Давиденко