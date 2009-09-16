Рига стане культурною столицею Європи в 2014 році.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено спеціальною Групою відповідальних за вибори Європейської культурної столиці 2014 року.

Формальне оголошення Риги культурною столицею Європи 2014 року, скоріш за все, відбудеться у травні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, щороку в ЄС обираються дві культурні столиці Європи. В 2014 році культурні столиці будуть з Латвії та Швеції. Шведська культурна столиця була визначена 8 вересня, нею стане місто Умеа.

Цього року культурними столицями Європи є Лінц (Австрія) та Вільнюс (Литва), у 2010 році у як виняток буде три культурних столиці: Ессен (ФРН), Печ (Угорщина) та Стамбул (Туреччина). Таллін (Естонія) і Турку (Фінляндія) будуть культурними столицями в 2011 році, Гімараєш (Португалія) і Марибор (Словенія) – в 2012-му, Марсель (Франція) і Кошице (Словаччина) – в 2013 році.

Культурна столиця Європи - ініціатива Євросоюзу, яка полягає в обранні центру культурного життя континенту. Додаткове фінансування з огляду на виконання функцій культурної столиці, дозволяє містам оновити культурні установи.