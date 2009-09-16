Сьогодні розпочинається ювілейна Червона рута

Від 16 до 20 вересня включно у буковинських Чернівцях лунатиме ювілейна Червона Рута – 2009, приурочена ХХ-літтю фестивалю.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

Уже неодноразово згадувалося про те, кого виніс свого часу на широкі люди цей фест – їхні пісні у всіх на слуху, а обличчя – на виду

Навколо ювілейного дійства розгорнеться ціла низка мистецьких заходів, проте основним на Червоній Руті все ж залишається конкурс молодих піснярів. Цього року забава не відступила від свого двадцятирічного звичаю, тож юні виконавці виборюватимуть першість у звичних галузях:– поп-музики, сучасної танцювальної, акустичної та іншої, а текож, безперечно, у рок-деренчанні.

Схема відсіювання гуртів, знову ж таки, вивірена літами: протягом минулого року відбулося 25 обласних відбіркових турів по всій Україні, переможці яких і поїдуть показувати свої вміння у Чернівцях.

За чотири змагальних дні через підмостки забави перейде близько 130 молодих ватаг, які не на пустопорожніх балачках, а на ділі втілюють собою гасло «Схід і Захід – разом!». Треба додати: Південь і Північ – теж, позаяк на дійстві будуть представлені співочі боївки від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Євпаторії та Керчі.

А ось головною відмінністю, скажімо, від Червоної Рути взірця 1997 року, є те, що змагатимуться поміж собою не лише жовтодзьобі, нікому не відомі рої, але й піснярі, котрі вже мають чимале визнання, поїздили по вітчизняних і навіть іноземних фестивалях – словом, не одну ґулю собі на співочих підмостках натовкли та не одну тисячу кілометрів підводою наїздили.

До останніх, наприклад, належать Оратанія, МайжеКолір, Гапочка, і відверто кажучи, навіть трохи дивно, для чого на червоно-рутівський конкурс подалися, скажімо, ДахаБраха, КораЛЛі, ПоліКарп і ТаРУТА – назвати їх молодими гудцями вже якось трохи язик не повертається.

Утім, це їхнє повне право. Воно навіть і на краще вийде, позаяк «биті вовки» зможуть відчути серед юні, чи вони бува не почали пліснявою вкриватися, ну а для молодих теж буде добрий збурник: позмагатися (ну а чи просто пограти) на одних підмостках з іменитішими побратимами по ремеслу не кожен день нагода випадає.