Скрипка та Вірастюк показали на Сицилії ”Український дух”

З 11 по 13 вересня в акваторії Іонічного моря поблизу сицилійських Сіракуз пройшли фінальні заїзди світового чемпіонату Powerboat P1 – гонок надшвидкісних катерів класів SuperSport та Evolution, які вважаються водним аналогом Формули-1. Перше місце і першу світову перемогу в славетних змаганнях здобули українці на катері Seagull ("Чайка").

Аби морально підтримати "Український дух" (а саме під такою назвою виборола Гран-прі наша команда) на батьківщину Архімеда вирушили Василь Вірастюк та Олег Скрипка в супроводі сотні відчайдушних українських вболівальників, які прибули до Сицилії в спеціально пошитих футболках і кепках з національною символікою. Під час вручення чемпіонського кубку група підтримки здійняла несусвітній гамір – статечні українські дядьки, як діти, волали до нестями, співали гімн і дарували італійцям свої жовто-блакитні бейсболки, а ввечері бурхливо святкували перемогу, запросивши гостей з Італії, Великої Британії та Мальти.

До глибокої ночі шановне панство витанцьовувало під запальне українське етно-диско, яким щедро частував усіх присутніх невтомний DJ O’Skrypka. "Команда "Український дух" відтепер має шістьох світових чемпіонів, – жартував на вечірці голова журі чемпіонату Тедді Борг, – головний пілот Аарон К’янтар – тричі чемпіон світу, механік Анжело Тадескі – двічі, і ось навігатор Віктор Шемчук тепер також чемпіон світу – якщо скласти усі титули, вийде шість."

Країна мрій