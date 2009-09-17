ПінчукАртЦентр цієї ночі працював до третьої години

Так наймодніший і культовий український музей сучасного мистецтва відзначив третю річницю з дня відкриття. Акцію назвали «Ніч у музеї-3». Для відвідувачів підготували квести, фірмові футболки з черепами від Херста, колекційні каталоги, а для перших 250 фанатів – подарунки і пам‘ятні значки.

«ПінчукАртЦентр» із розмахом відсвяткував свій третій день народження. Традиційні черепи – під музеєм, гучна музика ді-джея Манекен – всередині. За три роки роботи мистецький заклад став найпопулярнішим у столиці, його відвідали 800 тисяч людей.

Дмитро Логвін, виконавчий директор «ПінчукАртЦентру»: «Тим, кому не подобається, не приходять, а багато, кому не подобається, приходять і йдуть із зовсім іншою точкою зору. Звичайно, молоді більше і ми раді цьому, тому що росте нове покоління, для яких словосполучення «сучасне мистецтво» стає нормою життя».

Мистецьке свято тривало до третьої ночі. А завершилося дійство гуртовим поїданням мистецького торта.

ICTV