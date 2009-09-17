Сьогодні в кінотеатрах виходить 7 нових фільмів

12:52, 17 вересня 2009
Культура
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З Мілою Йовович, Наталі Портман..

З 17 вересня в кінотеатрах України можна подивитися 7 нових фільмів: «Наречена за будь-яку ціну», «Гола правда», «Джулі і Джулія.», «Любов трапляється», «Бендслем», «Нью-Йорк, я люблю тебе», «Ідеальна втеча».

«Наречена за будь-яку ціну»

Режисер – Дмитро Грачьов; у ролях: Павло Воля, Любов Толкаліна, Тетяна Геворкян, Ольга Шелест, Максим Костромикін.

Головний герой – успішний бізнесмен і геніальний серцеїд, що добре вивчив жіночу психологію. Щоб заслужити підвищення по службі, він вступає в контакт з небезпечним бізнесменом з кримінальним минулим. Не стримавшись, легко спокушає його подругу, а виходячи від неї вранці, попадається на очі водієві бізнесмена. Тепер йому загрожує серйозна небезпека, якщо, звичайно, він не зуміє забезпечити собі алібі у вигляді нареченої. За всяку ціну.

«Гола правда» (The Ugly Truth)

Режисер – Роберт Лукетіч; у ролях: Джерард Батлер, Кетрін Хайгл, Кевін Конноллі, Шеріл Хайнс.

Вона – успішний телепродюсер зі строгими моральними принципами і сексуальна блондинка. Він висхідна зірка нового телешоу, і його життєве кредо — «секс, наркотики і рок-н-рол», він зовсім не визнає рівність половин, політкоректність і так далі. Загалом справжній мачо. Ви думаєте, у них може щось вийти?

«Джулі і Джулія»: Готуємо щастя за рецептом (Julie & Julia)

Режисер – Нора Ефрон, у ролях: Емі Адамс, Меріл Стріп, Джейн Лінч, Мері Лінн Райскаб, Ванесса Ферліто.

Фільм розповість про секретарку Джулі Пауелл, яка протягом року намагається приготувати 524 страви за рецептами, описаних у книзі Джулії Чайлд «Як опанувати мистецтво французької кухні». Усі свої перемоги й поразки на кулінарному фронті дівчина описувала в блозі.

«Любов трапляється» (Love Happens)

Режисер – Брендон Кемп; у ролях: Дженніфер Еністон, Аарон Екхарт, Саша Олександр, Мартін Шин.

Усі теоретичні уявлення про життя розбиваються в пух і прах, коли в життя приходить любов. В успішного вдівця Берка є все, про що можна мріяти – не так давно він випустив у світ справжній бестселер, що допомагає людям справитися з втратою близького. Проте, закохавшись на одному з своїх семінарів у милу жінку, він раптом починає усвідомлювати, що сам до цих пір не впорався з недавньою смертю любимої дружини.

«Бендслем» (Bandslam)

Режисер – Тодд Графф; у ролях: Гелан Коннелл, Елісон Мічалка, Ліза Кадроу.

По вуха закоханий в музику Уїлл Бартон вступає до нової школи, де є свої популярні музичні групи. На нього звертає увагу одна з найсимпатичніших і модних дівчат – Шарлота. Разом вони створюють групу «Бендслем» і знаходять свій унікальний стиль. Уїлл повинен довести всім, що музика для нього – не просто захоплення. Одного разу він одержує пропозицію, яка буває тільки раз у житті, але тут виникають інші проблеми…

«Нью-Йорк, я люблю тебе» (New York, I Love You)

Режисер – Міра Наїр і Айван Аттал; у ролях: Наталі Портман, Орландо Блум, Бредлі Купер, Антон Єльчин.

Услід за Парижем, фоном для нових короткометражних фільмів зв`язаних однією вічною темою, вибрано не менш відоме місто – Нью-Йорк. Дванадцять п`ятихвилинних фільмів про любов у тому самому великому місті зняла плеяда відомих режисерів і актрис світового кінематографу.

«Ідеальна втеча» (A Perfect Gateway)

Режисер Девід Туї; у ролях: Стів Зан, Мілла Йововіч, Тімоті Оліфант, Киле Санчес, Марлі Шелтон, Кріс Хемсворт.

Медовий місяць – найщасливіший час для молодого подружжя. Вони – красива пара, що добилася успіху в житті і попереду чекає тільки на щастя і радості! Їхня весільна подорож на Гаваї схожа на казку. Правда, все це затьмарилося грізними повідомленнями про те, що на острові, куди вони відправилися, орудують серійні вбивці.

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