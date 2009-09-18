У Львові відбудеться третій фестиваль кави

26-27 вересня у Львові пройде третій кавовий фестиваль «На каву до Львова».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

У рамках фестивалю впродовж трьох днів львів’яни та гості міста голосуватимуть за найкращу каву в кав’ярнях міста.

Також у фестивальні дні кав’ярні відвідуватиме «таємний покупець», який визначатиме, у якій кав’ярні готують найкращу каву.

«Уже традиційно в цьогорічному святі візьмуть участь Кавові Король та Королева. Під час свята гості та мешканці міста матимуть змогу дізнатись своє майбутнє, повороживши на кавовій гущі в дворику місцевої Ратуші», - інформує прес-служба міськради.