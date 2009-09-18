Бригинця турбує театр без даху

Депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець вкрай стурбований ситуацією, яка склалась навколо будівництва «Київського драматичного театру на Подолі» на Андріївському узвозі. З міського бюджету на зазначений об’єкт вже витрачено 25, 6 млн. грн.

“На 2009 рік Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва передбачено 3,0 млн. грн., але жодної копійки театр не отримав. Через відсутність фінансування будівництво зупинено, - розповідає О.Бригинець, – при цьому частина конструктивних елементів споруди залишились незахищеними від зовнішніх впливів та поступово втрачають свою міцність, а будівля в цілому втрачає стійкість. Споруду без даху вже їсть цвіль, цегла позеленіла”.

За рекомендаціями фахівців-будівельників, украй необхідно в 2009 році до початку дощів і морозів закінчити першочергові роботи: облаштування даху, встановлення решти зовнішніх вікон та дверей, завершення зовнішніх оздоблювальних робіт, завершення та здійснення пусконалагоджувальних робіт із запуском системи вентиляції, опалення, освітлення.

“Київський драматичний театр на Подолі” на Андріївському узвозі буде гідною прикрасою столиці під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та зробить сам Андріївській узвіз більш завершеним композиційно. Але, якщо заплановані гроші терміново не виділять на будівництво, будинок фактично доведеться будувати заново.

Можливо, саме цього й прагне команда Черновецького? Адже, зруйнувавши театр, фактично викинувши на сміття вже витрачені з бюджету 25.6 млн. грн., можна ділянку на Узвозі віддати комусь з потрібних забудовників, щоб побудувати там якийсь комерційний об’єкт.

“На жаль, схожа ситуація вже була, коли у Києві руйнували корпус Національного художнього музею на вул. Інституцькій, щоб на його місці побудувати офісно-готельний комплекс,” – нагадав О.Бригинець.