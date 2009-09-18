Відновлений квітковий годинник у Києві буде з підсвіткою цифр

Відновлений квітковий годинник у Києві буде з вдосконаленим дизайном - з діодною підсвіткою цифр. Механізм годинника вже полагоджено і за кілька днів його знову буде запущено.

Про це УНІАН повідомив радник Київського міського голови Ігор ДОБРУЦЬКИЙ.

Саме затвердженням нового дизайну квіткового годинника він пояснює затримку з його повторним запуском.

І.ДОБРУЦЬКИЙ повідомив, що, зокрема, цифри будуть іншого кольору і їх контури підкреслять діодними проводами.

Наразі І.ДОБРУЦЬКИЙ додав, що не може сказати, скільки коштує підсвітка, але запевнив, що робитиметься вона за кошти інвесторів.

“Ще кілька днів і годинник запустимо”, - сказав він щодо термінів, коли годинник знову почне працювати.

Як повідомляв УНІАН, квітковий годинник запустили 23 серпня ц.р. Його діаметр сягає 16,5 м, а довжина стрілок - 7 і 4 метрів. В КМДА стверджують, що цей годинник є найбільшим у світі і розраховують, що його буде внесено до Книги рекордів Гіннесса.

Усього на годинник пішло 50 тис. квітів: бегоній, хризантеми, колеусів і каланхое.

Механізм квіткового годинника в Києві зламали на другий же день після відкриття. Його ремонт обійшовся спонсорам у 3,7 тис. грн. Щоб уберегтися від охочих знов покататися на стрілках годинника (механізм зламався саме з цієї причини), навколо зведуть невелику огорожу. Також мерія звернеться до міліції з метою забезпечити патрулювання біля годинника.