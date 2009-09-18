У Києві сьогодні відкрилася міжнародна книжкова виставка

V Київська міжнародна книжкова виставка відкрилася в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті. На площі більше 3 тисяч квадратних метрів буде представлена поліграфічна продукція близько 220 вітчизняних і закордонних видавництв, повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

У рамках проведення виставки-ярмарку планується вручення дипломів лауреатам Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-художні твори, премії імені Івана Франка в сфері інформаційної діяльності, а також підбиття підсумків національного конкурсу "Краща книга України".

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко привітав учасників, організаторів і гостей V Київської міжнародної книжкової виставки-ярмарку.

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