В «Острозькій академії» видали нову збірку творів Самчука

У Національному університеті «Острозька академія» видано нову збірку творів земляка – видатного українського прозаїка ХХ століття Уласа Самчука.

Як передає кореспондент УНІАН, видання творів прозаїка здійснено до 105-ї річниці від дня його народження, яку відзначатимуть 20 лютого 2010 року.

Профінансували збірку подружжя Оксана та Ярослав СОКОЛИКИ з Канади, які володіють ексклюзивним правом розпоряджатися спадщиною письменника.

До нової збірки У.Самчука увійшли дві його повісті - «Марія» (на думку дослідників, це перший значний прозовий твір в українській літературі, де описано страшні картини українського голодомору 30-х років минулого століття) та «Чого не гоїть огонь?» (про боротьбу Української повстанської армії за незалежність України ) та збірка оповідань «Віднайдений рай». В усіх творах У.Самчук змальовує ситуацію на своїй малій батьківщині – у селі Дермань нині Здолбунівського району на Рівненщині.

До 100-річчя з дня народження У.Самчука редакційно-видавничим відділом «Острозької академії» було видано трилогію письменника «Волинь», його спогади і враження у двох частинах, що охоплюють період Другої світової війни - «На білому коні» та «На коні вороному».

За словами ректора «Острозької академії» професора Ігоря ПАСІЧНИКА, видавці на досягнутому не зупинятимуться. Нині вони планують видати четвертий том творів У. Самчука.

Збірку творів «Марія», «Віднайдений рай» та «Чого не гоїть огонь?» презентуватимуть у школах, коледжах, вищих навчальних закладах не тільки Рівненщини, а й усієї України, частину книг буде передано до шкільних бібліотек.