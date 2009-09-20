В Івано-Франківську пройде фольклорний фестиваль «Родослав»

25-27 вересня в Івано-Франківську відбудеться ІІІ Міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних регіонів України «Родослав».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Мета фестивалю - відродження та збереження традицій і обрядів, що побутували у гуцулів, бойків, лемків, покутян, опілян – виявлення спільних джерел їхнього виникнення і розвитку, сприяння успішному втіленню в життя та популяризації народної творчості шляхом ознайомлення з творчими колективами, окремими виконавцями і майстрами декоративно-ужиткового мистецтва.

Програма фестивалю передбачає виступи творчих колективів з концертними програмами, фольклорні світлиці та інше. Впродовж усіх фестивальних днів відбуватимуться виставки народного, декоративно-ужиткового мистецтва. У рамках фестивалю проводитимуться концертні виступи виконавців у номінаціях пісенного жанру (фольклорні колективи), інструментального жанру (троїсті музики), хореографічного жанру (танцювальні колективи).

Також відбудеться науково-теоретична конференція з проблем збереження та відродження традиційних звичаїв та обрядів у етнографічних регіонах України, спортивно-мистецьке свято «Етноігри-2009» і культурно-мистецька програма «Храм української родини».

У фестивалі братимуть участь колективи з багатьох міст України, а також з Польщі, Російської Федерації та США.