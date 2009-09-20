У Чернігові стартує проект ”Слухай Че!”

У Чернігові у День міста стартує проект підтримки місцевих музикантів "Слухай Че!".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час прес-конференції координатор проекту Олександра ФЕДОРЕНКО.

Акція проводиться в обласному центрі Чернігівщини вдруге. "Минулого року ми навіть не сподівалися на такий успіх, тому вдале починання вирішили повторити", - сказала вона. Щоправда назва проекту зазнала трансформації – із "Слухай Чернігівське!" у "Слухай Че!".

Музичний проект "Слухай Чернігівське!" складався з кількох етапів. На початковому етапі чернігівські музиканти передавали фонограми на радіо, кращі з них потім звучали в ефірі. А кращі з кращих визначалися слухачами через sms- і Інтеренет-голосування. Всього в проекті взяли участь близько 40 колективів. "Підсумком проекту став диск, до якого увійшли твори 13 фіналістів. Всі вони – чернігівці", - наголосила О.ФЕДОРЕНКО.

Вона також повідомила, що нинішній проект буде мати подібні умови і триватиме до кінця року. Однак перед музикантами будуть поставлені серйозні умови відбору, оскільки новий диск не буде різноплановим, як перший, а матиме професійний підхід в одному з музичних стилів.

Як і минулого року, організатором музичного проекту є Чернігівська Медіа Група. Водночас, на думку організаторів, суттєве значення для проекту має підтримка міської влади.